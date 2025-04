Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von drei Bronzeplatten auf dem Friedhof in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen. In einem nicht genau definierbaren Zeitraum wurden an einem Familiengrab, auf dem Waldfriedhof in Altenkirchen, die "Namensplatten" entwendet. Es handelt sich um drei Bronzeplatten, mit den Maßen 40cm * 50cm, die an einem Grabstein/Mauer angebracht waren. Potentielle Zeugen, die das Abmontieren der Bronzeplatten beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

