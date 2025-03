Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen-Aufruf: Versuchter Handtaschenraub vor Kaufland-Galerie in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 31.03.25 kam es gegen 14Uhr vor der Kaufland-Galerie in der Heddesdorfer Straße in Neuwied zu einem versuchten Handtaschenraub. Der noch unbekannte Täter konnte durch das beherzte zur-Wehr-Setzen der Handtaschenbesitzerin in die Flucht geschlagen werden. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

