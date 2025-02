Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruchdiebstahl

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 02.02.2025 und Samstag, 08.02.2025, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung auf der Straße Rehfeld ein. Die Wohnung befindet sich in der Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Der unbekannte Täter stieg über den rückwärtigen Balkon und hebelte die Balkontür auf. Anschließend wurden in der Wohnung sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 02161-290 bei der Polizei zu melden.

