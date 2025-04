POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Unfallflucht in Lauenbrück ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Versuchte schwere Brandstiftung am Dienstgebäude des Polizeikommissariats Bremervörde ++ Bremervörde. Am Mittwochabend, den 09.04.2025, gegen 22:45 Uhr, kam es am Dienstgebäude des Polizeikommissariats Bremervörde in der Straße Huddelberg 30 zu einer versuchten Brandstiftung. Die ...

mehr