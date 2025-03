POL-HI: -Zeugenaufruf- Diebstahl eines Portemonnaies in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Wellweg (jan) - Am Sonntag, den 16.03.2025, in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Wellweg auf Höhe der dortigen Parkbuchten vor der Schiller-Oberschule. Ein roter Suzuki Swift war im genannten Zeitraum in einer der Parkbuchten ordnungsgemäß geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Pkw an der ...

