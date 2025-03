Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bekämpfung der Hauptunfallursachen - Verkehrssicherheitswoche im Polizeikommissariat Elze

Hildesheim (ots)

Elze (ger) Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit, falsches Überholen und die Verkehrsteilnahme unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss zählen im Zusammenhang mit schweren Verkehrsunfällen weiterhin zu den Hauptunfallursachen. Aus diesem Grund haben die Dienststellen der Polizeiinspektion Hildesheim in der letzten Woche schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt.

Das Polizeikommissariat Elze führte eigene Kontrollmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich durch und beteiligte sich an Kontrollen des benachbarten Polizeikommissariats Alfeld. Neben Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit und Verstößen gegen die Gurtpflicht konnten durch die Elzer Beamten auch diverse Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die blauen Versicherungskennzeichen mit Ablauf Februar 2025 ihre Gültigkeit verloren haben. In der Saison 2025/2026 fahren Sie "grün".

Bereits berichtet wurde über einen 80-jähriger Führer eines PKW in Gronau, der mit 0,72 Promille am Steuer gestoppt werden konnte und über einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter dem Einfluss von THC unterwegs war. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5991748)

