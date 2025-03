Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert zwei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Heinde (web) - Am heutigen Sonntag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter Kastenwagen Renault die L 492 von Heinde kommend in Rtg. Hildesheimer Börde. Nur wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Heinde zog der Fahrzeugführer aufgrund eines entgegenkommenden Pkw, welcher zwar auf seiner Spur, jedoch recht weit zur Mitte hinfuhr, plötzlich nach rechts. In der Folge kam der Renault nach rechts in den angrenzenden Schotterstreifen. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Straßenbaum, wurde von dort abgewiesen und kam schließlich auf der Fahrbahn der L 492 zum Stillstand. Am Renault Kastenwagen entstand ein Totalschaden von ca. 12.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die beiden Insassen (Fahrer 28 Jahre, Beifahrer 24 Jahre) wurden durch den Aufprall jeweils leichtverletzt. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort verblieben beide Personen an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth kamen auch ein Rettungswagen und einer örtlicher Abschlepper vor Ort zum Einsatz.

