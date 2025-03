BPOL-F: Messerangriff im Hauptbahnhof Frankfurt (Main) nach wechselseitiger Körperverletzung

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 25.02.2025, stieß eine 36-jährige Frau eine 25-Jährige an Bahnsteig 102 im Frankfurter Hauptbahnhof gegen 12:15 Uhr in die Gleise. Nur mit Hilfe von anderen Reisenden konnte sie aus dem Gleisbereich gezogen werden. Gerade noch rechtzeitig, denn keine Minute später fuhr eine S-Bahn ein. Erste Befragungen ergaben, ...

