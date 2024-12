POL-HB: Nr.: 0791 --Mit dem Auto durch die Wand: Unfall in der Altstadt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wilhadistraße Zeit: 17.12.24, 11.20 Uhr

Am Dienstagvormittag verursachte ein Autofahrer in einem Parkhaus in der Wilhadistraße in der Bremer Altstadt einen schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand.

Ein 87 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW Golf auf das sechste Parkdeck des Parkhauses und verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge beschädigte er zunächst einen geparkten Skoda und kollidierte anschließend mit einem BMW, dessen Fahrer vergeblich versuchte auszuweichen. Der Senior fuhr daraufhin ungebremst in die Außenmauer des Parkhauses.

Der Aufprall führte zur vollständigen Zerstörung der Fahrzeugfront, die Airbags lösten aus. Sowohl der Fahrer als auch seine 85 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt und mussten durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Außenmauer des Parkhauses herausbrach. Trümmerteile durchschlugen die Fensterscheiben eines gegenüberliegenden Gebäudes, in dem sich zu diesem Zeitpunkt Behördenmitarbeiter zu einer Besprechung aufhielten. Eine 50 Jahre alte Frau erlitt dabei leichte Verletzungen durch Glassplitter.

Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Betreiber des Parkhauses sicherte die beschädigte Mauer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 87-jährigen Fahrer wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

