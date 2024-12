Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0790 --Kiosk und Restaurants nach Kontrollen geschlossen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/ Steintor Zeit: 16.12.24, 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Montag gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll, dem Finanzamt und Mitarbeitern der Landeshauptkasse sowie der Lebensmittelüberwachung im Bahnhofsquartier und im Viertel Kontrollen durch. Dabei wurden Kioske, Imbisse und Bars überprüft und gravierende Mängel festgestellt. In einem Fall wurden in einem Kiosk Schusswaffen gefunden. Die Polizei konnte zudem Erfolge in der Bekämpfung gegen die Drogen- und Straßenkriminalität verzeichnen.

In der Bahnhofvorstadt und im Steintorviertel standen insgesamt 14 Lokalitäten von nachmittags bis in den späten Abend im Fokus der Einsatzkräfte. In allen Lokalitäten stellten die Kräfte und zum Teil gravierende Verstöße, wie erhebliche Hygienemängel, Verstöße gegen das Waffengesetz und das Tabakerzeugnisgesetz, die Kennzeichnungspflicht und das Verpackungsgesetz, Jugendverstöße sowie massive Kassenmängel fest. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes schlossen einen Kiosk im Steintor, hier wurden unter anderem zwei Schusswaffen sichergestellt. Dabei handelte es sich um ein Kleinkaliber- und ein Luftdruckgewehr. Ein Restaurant in der Bahnhofsvorstadt wurde aufgrund von erheblichen Kassenmängeln geschlossen, ebenfalls in der Bahnhofsvorstadt schlossen Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung in einem Restaurant die Küche aufgrund erheblicher Hygienemängel.

Gleichzeitig führten Polizisten offene und verdeckte Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Bahnhofsquartier und Steintor durch. Bei den umfangreichen Kontrollen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, Betäubungsmittel und Bargeld beschlagnahmt sowie Straßenhändler gefasst. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Einsatzkräfte weitere Beweismittel, wie Verpackungsmaterial und Waagen.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

