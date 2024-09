POL-SI: Nach Handy am Steuer zieht Polizei LKW mit zahlreichen Mängeln aus dem Verkehr - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. September) haben unbekannte Täter bei einem Lagerhalleneinbruch einen Tresor erbeuten können. Die Einbrecher gelangten im Bereich der Siegtalstraße in Höhe der Straße Tretenbach in eine von mehreren Lagerhallen. Wie sich die Täter Zutritt in die Halle verschafften, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Halle öffneten die Eindringlinge dann ...

mehr