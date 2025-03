Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichendiebstähle im Stadtgebiet Bockenem

Hildesheim (ots)

Bönnien (web) - In der zurückliegenden Nacht (Samstag auf Sonntag) wurden im Stadtgebiet Bockenem, Ortsteil Bönnien, gleich von zwei Fahrzeugen jeweils beide Kennzeichenschilder entwendet. Beide tatbetroffenen Pkw waren in der Straße "Sufeld-Ring" geparkt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit ab ca. 01:00 Uhr bis ca. 08:30 Uhr eingegrenzt werden. Anwohner bzw. mögliche Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

