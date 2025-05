Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg / Rotheidlen

Pkw prallt gegen Baum

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden gegen 02.51 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die B 32 von Ravensburg kommend in Richtung Wangen. Kurz vor der Kofelder Kreuzung kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe 10.000.- Euro. Der VW musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegenstand der Ermittlungen ist die Aussage des Fahrers, dass ein Reh die Fahrbahn gekreuzt hat.

Weingarten

Körperverletzung im Stadtgarten

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einer Körperverletzung am Freitagabend gegen 20.45 Uhr im Stadtgarten in Weingarten. Zur Tatzeit wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von einem gleichaltrigen jungen Mann angesprochen, der kurz darauf mit zwei weiteren Männern auf den Geschädigten 17-Jährigen einschlug. Auf dem Boden liegend schlugen die Angreifer auf den Geschädigten ein. Ein Zeuge der dazwischen ging, konnte Schlimmeres verhindern. Ein Angreifer ist der Polizei nachträglich namentlich bekannt geworden, die anderen beiden Tatverdächtigen konnten flüchten. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Da die Identität der beiden Täter nicht bekannt ist, sucht die Polizei in Weingarten nach weiteren Zeugen die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751 803-6666 zu melden.

