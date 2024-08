Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bundestraße 205 (B 205) - Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Wahlstedt (ots)

Am Freitagmorgen (02.08.24) ist es um 08:56 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 205 gekommen.

Ein 38-Jähriger befuhr die B 205 mit seinem PKW Audi in Richtung BAB 21 / Bad Segeberg. Ein 36-Jähriger befuhr die B 205 mit seinem PKW VW in entgegengesetzter Richtung / Richtung Neumünster. Etwa 500m vor der Anschlussstelle Wahlstedt (in Fahrtrichtung BAB 21) kam der Audi aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW VW.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt.

Der Fahrer und die Beifahrerin des PKW Audi erlitten dabei schwere Verletzungen, bei denen eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Beide Personen kamen mit Rettungshubschraubern in die Unikliniken nach Kiel und Lübeck. In dem Fahrzeug befand sich weiterhin ein 11-jähriges Kind, das bei dem Unfall schwer verletzt wurde und ebenfalls in die Uniklinik nach Lübeck gebracht wurde.

In dem PKW VW befanden sich insgesamt vier Insassen. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt. Des Weiteren befanden sich noch zwei 1- und 6-jährige Kinder in dem Fahrzeug, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Die vier Personen kamen mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser nach Neumünster und Bad Segeberg.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kiel wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Vollsperrung bleibt bis zum Abschluss der Unfallaufnahme weiterhin bestehen. Stand jetzt (12:20 Uhr) ist die B 205 weiterhin voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell