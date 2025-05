Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall an Ampel

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Freitag gegen 11.15 Uhr eine 45-jährige Nissan-Fahrerin auf der K 7735 bei Bitzenhofen an der Ampel zur B 33 einem dort wartenden Mercedes Benz hinten auf. Dieser wurde dann anschließend auf einen VW Touran geschoben. Die 30-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und musst mit dem Rettungswagen ins Krankenaus verbracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 14.000.- Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-701 3104 zu melden.

Friedrichshafen

Pyrotechnik verursacht Sachschaden

Am Samstag gegen 02.00 Uhr wurden bei der Unterführung in der Keplerstraße zum Riedlepark in Friedrichshafen laute Knallgeräusche durch gezündete Böller und Raketen gemeldet. Im Rahmen der Fahndung der Polizei wurden drei Personen beim Zünden von Bengalfeuer und Rauchbomben festgestellt. Ein 34-jähriger Mann konnte von der Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Bei einer erneuten Überprüfung der Tatörtlichkeit stellte sich heraus, dass die Feuerwerkskörper die Wand der Unterführung durch Rußantragungen stark verunreinigt hatten. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell