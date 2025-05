Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Zeugen wurden am Samstagabend gegen 20:10 Uhr auf der L194 von Ostrach in Richtung Pfullendorf auf einen Autofahrer aufmerksam. Dieser sei den Beobachtungen von Verkehrsteilnehmer nach, mehrfach auf die Gegenfahrspur abgekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es dabei zu keiner konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Eine Polizeistreife des Polizeipostens Pfullendorf hielt den 57-jährigen Fahrer des Opel Zafira bei Pfullendorf an. Den folgenden Feststellungen bei der Verkehrskontrolle nach, stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er hatte anschließend eine Blutprobe und seinen Führerschein abzugeben.

Sigmaringen

Auto aufgebrochen und Laptop entwendet - Zeugenaufruf

Am Samstag, in der Zeit von 17:30 - 23:40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter ein parkend abgestelltes Auto auf dem Parkplatz am Prinzengarten auf. Aus dem aufgebrochenen Auto entwendete die Täterschaft zumindest einen Laptop. Die Höhe des Diebesgutes kann bislang nicht näher beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Krauchenwies

Motorradfahrer kollidiert mit Baum

Glimpflich ausgegangen ist am Samstag, gegen 18:35 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Ablach und Bittelschieß. Ein 37-jähriger Motorradfahrer mit Sozia kam mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem kleinen Baum. Hierbei zog er sich eine Schürfwunde an der Hand zu. Seine Sozia blieb unverletzt. An seiner Yamaha entstand ein geschätzter Sachschaden von 5 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell