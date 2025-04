Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250411-2: Mehrere Transporter aufgebrochen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Montag (7. April) und Donnerstag (10. April) mehrere Transporter in Hürth und Kerpen aufgebrochen haben sollen. Dabei sollen sie unter anderem Werkzeuge entwendet haben. Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Täter in Hürth auf der Sudetenstraße zwischen Montag, 13 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr an einem Transporter der Marke Citroen eine Scheibe eingeschlagen haben. Ebenfalls an der Sudetenstraße sollen Unbekannte zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr an einem Transit die Seitentür aufgeschnitten haben. Auf der Straße "Zur Gotteshülfe" soll am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 7 Uhr an einem Transit eine Scheibe eingeschlagen worden sein.

In Kerpen sollen die Täter zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr zugeschlagen haben. Sie sollen auf der Berrenrather Straße an einem Transit die Seitentür gewaltsam geöffnet haben.

In allen vier Fällen erbeuteten die Täter Werkzeuge. Polizisten fertigten vier Strafanzeigen und dokumentierten die Spuren an den Tatorten. (rs)

