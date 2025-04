Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250410-6: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter erbeuten Schmuck

Mit einer dreisten Lüge haben Unbekannte am Mittwoch (9. April) bei einer Seniorin in Kerpen-Buir Schmuck erbeutet. Die Polizei bittet Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn von Seniorinnen und Senioren um Aufklärung über Betrugsmaschen und Unterstützung im Kampf gegen die Täter.

Bereits am Dienstag (8. April) hatte die Kerpenerin wegen eines versuchten Betruges Anzeige bei der Polizei erstattet. Dennoch gelang es den Tätern am Folgetag mit einer dreisten Lüge der Seniorin derart unter Druck zu setzen, dass sie glaubte, ihre Wertgegenstände seien nicht mehr sicher bei ihr. Um ihren Schmuck vor vermeintlichen Verbrechern zu schützen, übergab sie Schmuck an die Täter.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bittet Sie darum, mit Seniorinnen und Senioren in ihrem Bekannten und Familienkreis zu sprechen und ihnen folgende Botschaften mitzugeben:

- Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an unbekannte Anrufer heraus. - Beenden Sie Telefonate, in denen man unter Druck gesetzt wird, sofort. - Lassen Sie Unbekannte nicht in die Wohnung. - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an fremde Personen. - Kontaktieren sie im Zweifelsfall immer Vertrauenspersonen oder die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen zu gängigen Betrugsmaschen und nützliche Tipps wie man sich und andere schützen kann erhalten Sie über die Internetseite der Polizei https://polizei.nrw/senioren. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell