POL-UL: (BC) Erolzheim - Im Laden bedient

Am Donnerstag ließ sich eine 43-Jährige in Erolzheim gleich dreimal beim Ladendiebstahl erwischen.

Gegen 12.50 erhielt die 43-Jährige in einem Supermarkt in der Zeppelinstraße nach einem Ladendiebstahl Hausverbot. Denn sie öffnete im Laden eine Packung Kekse und aß diese. Zahlen wolle sie die Kekse nicht. Um 15.30 Uhr bemerkten die Mitarbeiter erneut, wie die Frau im Laden ein Bier nahm und dieses direkt trank. Da sie das Bier auch nicht bezahlte, wurde sie erneut wegen Diebstahls angezeigt und über das bestehende Hausverbot in Kenntnis gesetzt. Dieses verstand die Frau wohl immer noch nicht. Denn keine zwei Stunden später tauchte sie erneut in dem Supermarkt auf. Dieses Mal nahm sie eine Dose Schlagsahne und sprühte sich diese in den Mund. Die Polizei Ochsenhausen ermittelt nun gegen die Frau. Da sie keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 120 Euro bezahlen.

