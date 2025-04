Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250410-3: Zeugensuche nach Transporteraufbruch

Kerpen (ots)

Werkzeug entwendet

Nach dem Aufbruch eines Transporters in der Nacht zu Donnerstag (10. April) in Kerpen sucht die Polizei Zeugen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte gegen 3 Uhr die Seitentür eines Transporters, der an der Heerstraße geparkt war, aufgehebelt und Werkzeug entwendet haben.

Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort, fahndeten nach Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

