POL-REK: 250410-2: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Wesseling (ots)

Mann soll keinen Helm getragen haben

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (9. April) in Wesseling ist ein Fahrradfahrer (18) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (30) eines VW Golf gegen 19.30 Uhr von dem Parkplatz eines Discounters auf die Vorgebirgsstraße in Richtung Ahrstraße abgebogen. Einige Meter danach sei der 18-Jährige auf seinem Fahrrad von einem Radweg zwischen Vorgebirgsstraße und Mainstraße auf die Vorgebirgsstraße gefahren. Der 30-Jährige habe eigenen Angaben zufolge noch versucht zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Radfahrer sei mit der Front des Golfs kollidiert und gestürzt. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 18-Jährige keinen Helm getragen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

