Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250410-1: Illegalen Handel mit gefälschten Markenartikeln aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Kerpen (ots)

Rund 100 Umzugskartons mit unterschiedlichen Produkten sichergestellt

Ermittler des Kriminalkommissariats haben am Mittwochmorgen (9. April) in Kerpen zwei Wohnungen durchsucht. Dem Beschuldigten (47) wird vorgeworfen, regen Handel mit gefälschten Markenprodukten betrieben zu haben. In dem Lager des 47-Jährigen wurden die Kriminalbeamten fündig. Sie stellten neben Hosen, Pullovern, Schuhen und Taschen auch über 800 Schachteln nicht versteuerter Zigaretten sowie in Deutschland nicht legale Versionen von E-Zigaretten sicher. Die Polizisten brauchten rund 100 Umzugskartons, um die gefälschten Produkte abzutransportieren.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Hand standen die Zivilpolizisten um 8.30 Uhr vor der Anschrift, in der sie den Beschuldigten vermuteten. Nachdem sie ihn wie erwartet angetroffen hatten durchsuchten sie die zwei Objekte.

Ein anonymer Hinweis hatte die Beamten auf die Spur des 47-Jährigen geführt. Die darauffolgenden Ermittlungen bestätigten den von dem Hinweisgeber geäußerten Verdacht. Über die Staatsanwaltschaft erwirkten die Kriminalbeamten schließlich den von einem Richter unterzeichneten Durchsuchungsbeschluss. Der Beschuldigte muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts eines gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell