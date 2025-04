Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250409-2: Zeugensuche nach Überfall in Wohnung

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Geschädigter verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am späten Dienstagabend (8. April) einen Mann (34) in seiner Wohnung in Bergheim überfallen und verletzt haben sollen. Die Täter sollen etwa 180 Zentimeter groß sein. Einer der beiden habe lockige, schwarze Haare und eine schmale Statur. Sein Komplize sei maskiert gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Täter gegen Mitternacht die Wohnungstür eines Hauses an der Barbarastraße aufgebrochen, den Geschädigten angegriffen und dabei verletzt haben. Ein aufmerksamer Zeuge wählte den Notruf. Rettungskräfte kümmerten sich um den 34-Jährigen.

Alarmierte Polizisten nahmen die Fahndung nach Verdächtigen auf, weitere Beamte nahmen den Sachverhalt am Tatort auf, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell