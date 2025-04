Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250408-3: Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis flüchtete vor Verkehrskontrolle

Kontrollaktion ROADPOL "Speed" in Rhein-Erft-Kreis

Von Montag (7. April) bis zum Freitag (11. April) findet europaweit die Kontrollaktion ROADPOL "Speed" statt. Auch die Polizei Rhein-Erft-Kreis beteiligt sich wieder an den Kotrollmaßnahmen.

Am ersten Kontrolltag führten die Polizisten des Verkehrsdienstes Geschwindigkeitsmessungen in Kerpen und Erftstadt durch. Auf der Berrenrather Straße zeigte das Messgerät bei einem Audifahrer eine Geschwindigkeit von über 70 km/h bei erlaubten 30 km/h an. Der 27-Jährige ist bereits wegen Verkehrsverstößen aufgefallen. Ihn erwarten ein Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

In Kerpen fuhr eine Autofahrerin (35) über 100 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ein Beamter hielt die 35-Jährige gegen 19 Uhr auf der Kerpener Straße an. Über das geöffnete Fahrerfenster gab sie an, einen medizinischen Notfall zu haben und beschleunigte dann ihren Mercedes. Ein Motorradpolizist nahm sofort die Verfolgung auf. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der gefährlichen Fahrmanöver der Flüchtenden brach der Beamte die Verfolgung ab, stellte aber wenig später den verlassenen Wagen im "Alten Burgweg" in Gymnich fest. Mit Hilfe eines Polizeihundes fanden die Polizisten die 35-Jährige und ihren Beifahrer. Die bereits polizeibekannte Frau verfügt über keine gültige Fahrerlaubnis. Zur Abklärung eines tatsächlichen medizinischen Notfalls forderten die Polizisten einen Rettungswagen an. Eine Behandlung war nicht notwendig. Die mittlerweile Beschuldigte muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Insgesamt kontrollierten die Polizisten am ersten Kontrolltag über 80 Fahrzeuge. Bei den Geschwindigkeitsmessungen hielten sich mehr als 35 Autofahrer nicht an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. In über zehn Fällen war die Geschwindigkeitsüberschreitung so hoch, dass die Beamten ein Bußgeldverfahren einleiteten. (hw)

