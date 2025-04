POL-REK: 250408-2: Zahlreiche Verstöße bei Rollerfahrer festgestellt

Bergheim (ots) - Täter hebelten Fenster auf Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (7. April) in eine Schule in Bergheim eingebrochen sein sollen. Zur Tatzeit fiel im Bereich des Tatortes ein schwarzer SUV auf. Dieses Fahrzeug könnte mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise ...

mehr