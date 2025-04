Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250407-2: Zeuge beobachtete Einbruchsversuch in Kita

Elsdorf (ots)

Polizisten stellten eine verdächtige Person

Ein aufmerksamer Zeuge (74) hat am Sonntagnachmittag (6. April) einen Einbruchsversuch in eine Kita in Elsdorf beobachtet und die Polizei verständigt. Alarmierte Kräfte stellten einen flüchtenden Verdächtigen (17).

Nach Aussage des Zeugen habe er gegen 17.30 Uhr von der Fröbelstraße aus beobachten können, wie drei Personen mit einer Schaufel versucht haben, die Fenster und Türen einer Kita aufzuhebeln. Die drei schlanken Männer seien etwa 20 Jahre alt und alle zwischen 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen. Einer der Männer habe ein weißes Hemd mit einem Aufdruck auf der Brust getragen. Seine Begleiter sollen Jeanshosen getragen haben. Einer mit einem schwarzen, der andere mit einem grauen Kapuzenpullover.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Alarmierte Polizisten entdeckten bei der Fahndung eine Person, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. An der Nordstraße lief der Verdächtige in den Garten eines Hauses. Ein eingesetzter Polizeihund spürte den 17-Jährigen in einem Kellerabgang auf. Die Beamten hielten die Personalien des Minderjährigen fest und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten. Ob er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (hw)

