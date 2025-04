Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250407-1: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Täter hebelten Fenster auf

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (7. April) in eine Schule in Bergheim eingebrochen sein sollen. Zur Tatzeit fiel im Bereich des Tatortes ein schwarzer SUV auf. Dieses Fahrzeug könnte mit dem Einbruch in Verbindung stehen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Alarm im Gebäude an der Herbergerstraße am Montag gegen 1.40 Uhr ausgelöst worden sein. Alarmierte Polizisten stellten Hebelspuren an Fenstern und Türen fest. Der oder die Täter sollen versucht haben, im Gebäude einen Tresor zu öffnen, der den Versuchen jedoch standhielt. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell