Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Großbottwar (L1100): Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, den 02.03.2025, kam es gegen 13.25 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Großbottwar und Oberstenfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Motorradfahrer verlor vor dem Abzweig Sauserhof aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Fahrer und Motorrad rutschten auf die Gegenfahrbahn frontal in einen entgegenkommenden Linienbus. Das Motorrad verkantete unter dem Bus und geriet in Brand. Ein größerer Schaden am Bus konnte durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte verhindert werden. Der 25-jährige wurde tödlich verletzt. Die 11 Fahrgäste des Linienbusses und der Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 18.000 Euro, am Linienbus Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zur Betreuung des Busfahrers und dessen Fahrgäste waren Notfallseelsorger vor Ort. Die L1100 musste zwischen Großbottwar und Sauserhof für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die L1100 konnte um 17:45 Uhr wieder vollumfänglich für den Verkehr freigegeben werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell