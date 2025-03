Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Person in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 20:00 Uhr, meldete eine 36-jährige Frau über Notruf einen Mann im Bereich der Stadtbücherei, welcher mit einer Schusswaffe hantierte. Sie gab laufend den Standort des Mannes durch. Dieser konnte auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Weilimdorfer Straße festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Es handelte sich um einen 39-Jährigen. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe (Zulassungszeichen PTB im Kreis) samt dazugehöriger Munition aufgefunden und sichergestellt. Der Mann stand unter deutlicher alkoholischer Beeinflussung, zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb er einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt wurde. Das Polizeipräsidium hatte mehrere Streifenbesatzungen, darunter auch eine Besatzung Hundeführer, eingesetzt. Es kam zu keinem schädigenden Ereignis. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Telefon 07156 43520 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell