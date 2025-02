Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 8

Gemarkungen Neuhausen a.d.F. und Denkendorf: Mehrere Verkehrsunfälle hintereinander

Unfall am Stauende

Rettungsgasse missbraucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Serie von Verkehrsunfällen kam es am Freitagmorgen (28.02.2025) beginnend ab etwa 08:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) von München kommend in Richtung Stuttgart.

Der erste Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Stuttgart-Plieningen. Ein bislang unbekannter Lenker eines Land-Rover-Anhänger-Gespanns fuhr auf der rechten Spur und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Hier übersah er mutmaßlich eine auf gleicher Höhe befindliche 25-jährige Seat-Fahrerin. Diese wich nach links aus, um eine Kollision mit dem Land-Rover zu verhindern. Dort, auf der linken Spur, fuhr ebenfalls auf gleicher Höhe, ein 61-jähriger Seat-Lenker. Um eine Kollision mit dem Pkw der 25 Jahre alten Frau zu verhindern, wich auch der 61-Jährige nach links aus. Hierbei kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Am Seat des 61-Jährigen und der Leitplanke entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist. Die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen waren vor Ort. Der Seat des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer des Abschleppvorgangs wurden zwei Fahrstreifen gesperrt.

In Folge des Unfalls bildete sich ein Rückstau, dessen Ende sich gegen 9.25 Uhr bis zwischen die Anschlussstelle Wendlingen und die Tank- und Rastanlage Denkendorf erstreckte. Dort bremste eine 38-Jährige ihren Peugeot bis zum Stillstand ab. Ein 42-jähriger Renault-Lenker fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den Peugeot der 38-Jährigen auf. Die Peugeot-Lenkerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Feuerwehr war auch hier im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und mittlere Fahrtstreifen gesperrt.

Die Feuerwehr befand sich gegen 09:50 Uhr auf der Anfahrt zu dem Auffahrunfall. Hierbei fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge durch die Rettungsgasse im Rückstau. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer klinkte sich hinter dem ersten Einsatzfahrzeug in die Rettungsgasse ein und fuhr bis zur Unfallstelle durch die Rettungsgasse hinter den Feuerwehrfahrzeugen her. Dort positionierte sich das Feuerwehrfahrzeug quer, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehrsfluss nach rechts an der Unfallstelle vorbei zu kanalisieren. Der 23-Jährige wartete zunächst kurze Zeit am Stauanfang. Als weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nachfolgten, klinkte sich der 23-Jährige erneut ein und stieß in der Folge seitlich mit einem Einsatzfahrzeug zusammen, welches von einem 27-jährigen Angehörigen der Feuerwehr gelenkt wurde. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 8.000 Euro. Aufgrund des Folgeunfalls war die rechte Fahrspur ebenfalls blockiert, so dass der Verkehr über den Standstreifen geleitet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfallhergängen machen können werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu wenden.

