POL Schwaben Nord: Geländer beschädigt und davongefahren

Augsburg (ots) - Herrenbach - In der Zeit von Montag (09.09.2024), 20.00 Uhr bis Dienstag (10.09.2024), 08.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen abgestellten VW in der Adrian-de-Vries-Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Haunstetten - Im Zeitraum von Dienstag (10.09.2024), 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Käthe-Schäfer-Straße vier ...

mehr