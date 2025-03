Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (01.03.2025) kam es gegen 14 Uhr bei Böblingen-Hulb an der Abfahrt der B464 zur Herrenberger Straße (K1077) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr von der B464 ab und wollte nach links auf die Herrenberger Straße in Richtung Ehningen einbiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte für ihn grün. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem 37-jährigen Führer eines Opel Zafira. Dieser befuhr die Herrenberger Straße in Fahrtrichtung Böblingen und missachtete hierbei die für ihn Rot zeigende Lichtzeichenanlage. Durch den Verkehrsunfall wurde der Beifahrer des Mercedes leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 35.000EUR geschätzt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

