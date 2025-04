Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250404-3: Zeugensuche nach Raubüberfall

Frechen (ots)

Täter kleideten sich wie Polizisten einer Spezialeinheit

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die an einem Freitag im März (21. März) eine Familie in Frechen in ihrer Wohnung überfallen haben sollen.

Laut ersten Erkenntnissen seien die Täter in der Nacht zu Freitag um 3.20 Uhr auf einen Balkon in der "Alte Straße" in Frechen geklettert. Zeugen gaben an, dass die zwei Männer schwarze Kleidung, einen Gürtel mit mehreren Gegenständen daran, eine Sturmhaube und einen Helm getragen haben sollen. Sie sollen sich als Polizisten einer Spezialeinheit ausgegeben und die drei Bewohner zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Anschließend seien sie mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Polizisten fanden am Tatort Gegenstände, die den Täter zugeschrieben werden. Diese befinden sich derzeit bei der Kriminaltechnik und werden auf Spuren untersucht.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

