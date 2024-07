Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Etliche Trunkenheitsfahrten im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg

Mittelbaden (ots)

Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch sind präsidiumsweit insgesamt fünf Autofahrer unter Alkoholeinwirkung aus dem Verkehr gezogen worden. Drei von ihnen wurde an Ort und Stelle deren Führerschein abgenommen. Den anderen beiden droht ein mehrwöchiges Fahrverbot. Zuerst geriet um 23:45 Uhr auf der Renchtalstraße (B28) in Lautenbach ein 56 Jahre alter Peugeot-Fahrer in die Kontrolle einer Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Mit 0,6 Promille sieht er einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. Das gleiche Schicksal ereilte ein 30-jähriger Peugeot-Lenker knapp eine Stunde später in der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg. Er lag in etwa im gleichen Promillebereich und wurde von Beamten des Polizeireviers Offenburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Den Höchstwert mit knapp zwei Promille erzielte gegen 0:30 Uhr ein 68 Jahre alter BMW-Fahrer. Der in Frankreich wohnhafte Mann fiel einer Zeugin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, die umgehend die Polizei verständigte. In der Graudenzer Straße in Kehl beendeten dann Beamte des örtlichen Polizeireviers die nächtliche Ausfahrt des Endsechzigers. Gegen 1:20 Uhr ging den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg in der Oberfeldstraße in Mahlberg ein 29-jähriger Golf-Lenker ins Netz. Der Mann saß mit etwa 1,2 Promille hinter dem Steuer seines Wagens. Den nächtlichen Abschluss bildete ein 50 Jahre alter Renault-Fahrer in Iffezheim. Er passierte gegen 2:40 Uhr den dortigen Grenzübergang aus Frankreich kommend und fuhr direkt in eine Verkehrskontrolle von Beamten des Polizeireviers Rastatt. Mit knapp 1,7 Promille musste auch er, wie die beiden BMW- und Golf-Fahrer, eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

/wo

