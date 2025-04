Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse beim Einkauf aus Handtasche gestohlen

Engelskirchen (ots)

Am Samstag (5. April) kaufte eine 34-Jährige in einem Discounter in der Gummersbacher Straße in Wiehlmünden ein. Die Engelskirchenerin befand sich gegen 11 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft. Ihre Handtasche stellte sie in den Einkaufswagen. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist ein Tatverdächtiger zu sehen. Er war mit einer gelben Kappe, einer grauen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Die Polizei empfiehlt, Geldbörsen, Brieftaschen oder Handys am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung zu tragen. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie auch im Internet unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

