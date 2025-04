Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Reichshof (ots)

Am 06.04.2025 gegen 14:36 Uhr verunglückte ein 21 Jahre alter Fahrer eines nicht für den Straßenverkehr zugelassenen E-Scooters aus Reichshof auf der Hochwaldstraße in Reichshof, Ortsteil Windfus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Unfallbeteiligte während der Fahrt ohne Einwirkung eines weiteren Fahrzeugs zu Fall. Er wurde durch einen Ersthelfer aufgefunden und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch diesen versorgt. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber hinzugezogen wurde. Dieser verbrachte den Verletzten in eine Spezialklinik nach Siegen. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Waldbröl, der Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises, ein Verkehrsunfallaufnahmeteam und ein Rettungshubschrauber. Die Straße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell