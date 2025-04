POL-GM: Alkoholisierter Mofa-Fahrer nach Sturz leicht verletzt

Gummersbach (ots) - An der Kreuzung Westtangente / Dr. Ottmar-Kohler-Straße / Hardtstraße ist es am Samstagnachmittag (5. April) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 65-jähriger Wiehler fuhr gegen 14:15 Uhr mit seinem Suzuki auf der Westtangente (B256) in Richtung Marienheide. Als er in den beampelten Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden ...

