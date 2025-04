POL-GM: Pedelec-Fahrer gestürzt

Gummersbach (ots) - Diebe verschafften sich von Mittwoch auf Donnerstag (3. April) Zugang zu einer Bäckereifiliale am Berliner Platz. Zwischen 14:30 Uhr am Mittwochnachmittag und 04:00 Uhr am frühen Donnerstagmorgen hebelten die Täter die Eingangstüre der Bäckerei auf. Sie stahlen eine Kassette mit Trinkgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

