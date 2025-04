Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Motorradunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Reichshof (ots)

Am 05.04.2025 gegen 18:35 Uhr verunglückte ein 50 Jahre alter Motorradfahrer aus Odenthal mit seiner Sozia auf der L148 in Höhe der Ortslage Reichshof-Stein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorrad-Fahrer am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte dort. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Fahrzeugführer und die Sozia schwer verletzt. Die Sozia wurde mittels RTH in eine Spezialklinik und der 50-jährige Fahrzeugführer mittels RTW in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 148 in Höhe der Unfallstelle bis 20:30 Uhr vollständig gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Waldbröl, der Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises und ein Rettungshubschrauber.

