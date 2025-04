POL-GM: Unfall auf der B478

Hückeswagen (ots) - Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (02. April) und 08 Uhr am Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Firma in der Peterstraße einzubrechen. Die Kriminellen scheiterten an der Eingangstüre - es gelang ihnen nicht, diese aufzuhebeln. Sie entkamen unerkannt und ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse ...

