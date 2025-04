Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall fordert eine Leicht- und einen Schwerverletzten

Marienheide (ots)

An der Einmündung K46 / Gummersbacher Straße (B256) sind am Freitagmorgen (4. April) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 5:45 Uhr bog eine 67-Jährige aus Marienheide mit ihrem VW von der Gummersbacher Straße nach links auf die K46 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 47-jährigen Mannes aus Gummersbach, der auf der Gummersbacher Straße in Richtung Marienheide unterwegs war. Die 61-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 47-jährige Gummersbacher wurde schwer verletzt. Die Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

