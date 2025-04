Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Verletzte

Gummersbach (ots)

An der Kreuzung Westtangente / Dr. Ottmar-Kohler-Straße / Hardtstraße ist es am Samstagnachmittag (5. April) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 65-jähriger Wiehler fuhr gegen 14:15 Uhr mit seinem Suzuki auf der Westtangente (B256) in Richtung Marienheide. Als er in den beampelten Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Skoda einer 67-jährigen Gummersbacherin. Diese wollte von der Westtangente nach links auf die Dr. Ottmar-Kohler-Straße fahren. Laut Zeugenaussage war der 65-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Durch den Unfall wurden der Wiehler und die Gummersbacherin leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Suzuki des 65-Jährigen musste abgeschleppt werden.

