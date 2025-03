Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zeugenaufruf: Bedrohung mit Messer in Regionalbahn

Bühl/Appenweier/Offenburg (ots)

Am Sonntagmittag (09.03.) gegen 13:20 Uhr kam es in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Bühl nach Appenweier zu einer Auseinandersetzung. Dabei soll ein zunächst unbekannter Täter wohlmögliche einen 46-jährigen gambischen Staatsangehörigen mit einem Messer bedroht und auch Stichbewegungen gegen ihn ausgeführt haben. Der Geschädigte wurde nicht verletzt, entfernte sich von dem Tatverdächtigen und wählte den Notruf. Der Täter soll die Regionalbahn beim Halt am Bahnhof Appenweier verlassen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Bei dem Tatverdächtigen konnte ein Taschenmesser aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, 165-170 cm groß, bekleidet mit einer blauer Jeans, schwarzer Jacke und Basecap.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell