Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftstrafe für libyschen Staatsangehörigen nach Kontrolle am Grenzübergang

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (08.03.) wurde ein libyscher Staatsangehöriger in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Außerdem war er unerlaubt eingereist und führte eine geringe Menge Cannabis mit sich. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine Haftstrafe von 53 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise und unerlaubter Einfuhr von Cannabis.

