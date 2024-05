POL-LWL: Zweimaliger Ladendieb nach Zeugenhinweis gestellt

Parchim (ots) - In Parchim haben unbekannte Täter am Mittwoch nach einer ersten Übersicht insgesamt 11 parkende Autos beschädigt. Dabei entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Vorfälle ereigneten sich am helllichten Tage in der Blutstraße, auf dem Fischerdamm, in der Ziegendorfer Chaussee sowie auf einem Parkplatz in ...

