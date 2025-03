Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei kontrolliert Georgier in Kehl: Haftbefehl und Einreiseverbot festgestellt

Kehl (ots)

Ein georgischer Staatsangehöriger wurde am Samstagabend (08.03.) an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann war zuvor von Straßburg nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2027 festgestellt. Der 30-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 20-tägige Haftstrafe abwenden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter Einreise trotz Einreise- und Aufenthaltsverbots. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ihm die Einreise verweigert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell