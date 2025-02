Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Geparkter Pkw beschädigt

Fahrzeug mit Anhängerkupplung flüchtig

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat einen in Emmerich an der Goldsteege geparkten weißen Mercedes CLA im Frontbereich beschädigt. Der Mercedes war am rechten Fahrbahnrand der Goldsteege kurz vor der Krankenhauszufahrt von Montag (17. Februar 2025), 10:30 Uhr bis Dienstag (18. Februar 2025), 07:30 Uhr, geparkt und wurde vermutlich durch ein rückwärts fahrendes Fahrzeug mit Anhängerkupplung beschädigt. Der Verursacher hat sich unerlaubt entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das wegen Verkehrsunfallflucht ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter 02822 7830.(sp)

