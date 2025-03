Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle am Grenzübergang: Gefälschte spanische Identitätskarte sichergestellt

Kehl (ots)

Ein algerischer Staatsangehöriger wurde am Samstagabend (08.03.) von der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Der Mann war mit einem Fernbus von Straßburg nach Frankfurt unterwegs. Bei der Kontrolle wies sich der 21-Jährige mit einer spanischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Weitere Dokumente, die zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnte der Mann nicht vorweisen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung. Die Einreise wurde ihm verweigert. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

