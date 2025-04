Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Alleinunfall zwischen Dohrgaul und Oberdierdorf hat sich am Samstagmittag (5. April) eine 56-jährige Motorradfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 56-Jährige aus Marl fuhr gegen 12:25 Uhr auf der L302 in Richtung Oberdierdorf als sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und stürzte. Die Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L302 musste im Bereich der Unfallstelle kurzfristig voll gesperrt werden.

