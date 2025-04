Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit E-Scooter in Strombach

Gummersbach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter kam es am Freitag (4. April) in Strombach. Ein 25-Jähriger war mit seinem E-Scooter auf der Straße "Am Rand" in Richtung der Straße "Auf dem Ufer" unterwegs. Eine 34-jährige Frau aus Gummersbach fuhr mit ihrem Fiat auf der Straße "Auf dem Ufer". Als die 34-Jährige gegen 16:30 Uhr die linksseitig von ihr liegende Einmündung zur Straße "Am Rand" passierte, stieß der E-Scooter mit dem Fiat zusammen. Der 25-jährige Gummersbacher wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

